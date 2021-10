Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI), Jihad Azour, affirme que le Fonds est en contact permanent avec les autorités tunisiennes pour fournir une assistance technique et des conseils et suit la situation dans le pays pour obtenir plus d’informations sur les plans des réformes et les politiques que le nouveau gouvernement adoptera.

En réponse à une question de l’agence Tap, mardi 19 octobre 2021, sur la disposition du FMI à aider la Tunisie à surmonter la crise économique et sociale, notamment après la dégradation par l’agence de notation Moody’s de la note souveraine de la Tunisie à ” Caa1 “, il a déclaré qu’il tiendra des réunions au cours des prochains jours avec des membres du gouvernement.

Mais, a-t-il prévenu, ” il est important d’augmenter la croissance, et cela nécessite une réduction des dépenses publiques, une aide au secteur privé, qui a été touchée par la pandémie, outre la lutte contre l’inflation”.