Le Parc d’Activités économiques de Zarzis (PAEZ) a annoncé, vendredi, le lancement d’une campagne pour inciter les Tunisiens de l’étranger et particulièrement ceux originaires du sud tunisien (Zarzis, Tataouine, Djerba…), à venir investir dans les TIC en Tunisie.

La campagne dont le slogan est ” OuiZarzis ” qui promeut le nouveau ” Zarzis Smart Center ” lancé en octobre 2020 au sein du PAEZ, a pour objectif d’attirer des investissements dans des secteurs de pointe tels que la fintech, la transformation digitale, l’e-commerce, l’ingénierie et l’intelligence artificielle….

“Nous connaissons tout le potentiel et l’attachement des 300000 tunisiens de l’étranger originaires du grand sud…et nous sommes d’autant plus confiants que nous avons déjà enregistré des résultats d’investissements prometteurs dans certains domaines : TIC, électronique, agroalimentaire, transports et chaînes d’approvisionnement” a souligné Chaouki Friaa, PDG du PAEZ.

La vidéo promotionnelle de cette campagne regroupe les témoignages d’investisseurs déjà installés dans le parc et décrit les infrastructures et les opportunités qu’offre le parc aux investisseurs de la diaspora. La campagne est relayée, depuis le 14 octobre 2021, sur les réseaux Linkedin, Facebook et par les médias tunisiens et certains ” influenceurs ” de la diaspora …