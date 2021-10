La Tunisie célèbre la journée internationale des filles sous le slogan “Génération numérique, notre génération”

La Tunisie célèbre, le 11 octobre 2021, la Journée internationale des filles. Le thème de cette année, “Génération numérique, notre génération”, met en avant les transformations profondes qui ont eu lieu lorsque de nombreux pays se sont tournés vers l’éducation “high-tech” pour assurer la continuité de l’apprentissage pendant la pandémie de Covid-19.

L’événement souligne ce que cela signifie pour les filles qui, en raison de la fracture numérique entre les genres, sont plus susceptibles que les garçons de ne pas pouvoir tirer profit de ces précieuses opportunités d’apprentissage.

A cette occasion, la Tunisie a réaffirmé, à travers un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, son engagement à aller de l’avant sur la voie de la promotion de la pleine égalité des sexes, en soutenant l’apprentissage et l’accès des filles au numérique.

” La Tunisie s’engage à renforcer l’accès des filles au secteur des TIC, dans un monde régi par la numérisation et les moyens de communication modernes et innovants “, lit-on dans le communiqué.

Selon les Affaires étrangères, la Tunisie a créé une alliance pour les ” Technologies et l’innovation au service de l’égalité des genres ” au sein du forum mondial ” Génération Egalité “, organisé par Mexico et Paris, respectivement, en mars et juin dernier.

Dans le cadre de son rôle d’avant-garde au sein de cette coalition, la Tunisie a entamé l’élaboration d’un plan d’action ” concret ” pour la période 2021-2026 qui permettra de promouvoir les opportunités d’emploi dans le domaine de la technologie et de l’innovation et par la même, faciliter la l’accès des filles des zones rurales au numérique.

D’après le communiqué du ministère, la Tunisie a œuvré renforcer leurs capacités et à développer leurs compétences dans ce domaine.

Par ailleurs, la Tunisie estime que la pandémie de Covid-19 avait révélé des manquements et lacunes, qui ont exacerbé les défis auxquels sont confrontées les filles, malgré les progrès réalisés dans le domaine des droits de l’enfant et des femmes au niveau international.