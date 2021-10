Partenariat entre la BTS BANK et l’ICU dans le cadre du projet ProAgro

La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS Bank) et l’Institut pour la coopération universitaire (ICU) ont signé, le 28 septembre 2021 au siège de la Banque, une convention de partenariat qui s’inscrit dans le cadre du projet ProAgro, visant à soutenir le développement de micro entreprises agricoles et agroalimentaires durables.

Cette convention a été paraphée par Khalifa Sboui, directeur général de la BTS BANK, et Lonrenzo Errighi, représentant légal de l’ICU en Tunisie, en présence de représentants de l’Agence de vulgarisation et de formation agricole (AVFA) et de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).

Cet accord facilitera l’accès au financement des projets agricoles pour le compte de 411 entreprises agricoles et agroalimentaires dans les fières du lait, cultures maraichères, plantes aromatiques et médicinales, dattes et oliviers, répartis dans 6 gouvernorats à savoir Béja, Kasserine, Kebili, Le Kef, Mahdia et Sidi Bouzid.

La BTS BANK assurera le financement, le conseil et l’accompagnement pendant toutes les phases de création des projets. L’ICU réservera un fond global d’environ 345000 € qui sera accordé aux bénéficiaires sous forme de don dont la part du don au schéma de financement ne dépassera pas les 10% du coût d’investissement.

A noter que la population cible bénéficie de cycles de formations dans les domaines administratifs, de gestion, de formations techniques, d’un coaching personnalisé pour l’élaboration d’un plan d’affaires et pour la recherche d’un appui financier pour leurs projets.