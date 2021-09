Une Journée-Libye – Une délégation de haut niveau attendue – Des mégaprojets de reconstruction à examiner – 5 mille logements à construire sur la liste des projets à exposer.

La 16ème édition du Salon méditerranéen du bâtiment MEDIBAT qu’organisera la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) du 6 au 9 octobre 2021 rendra un honneur particulier à la Libye qui portera le titre d’invité d’honneur de la session.

La Libye sera, en effet, au cœur d’une journée qui lui sera consacrée (le 7 octobre) et qui s’articulera autour de la thématique « Les projets de partenariat tuniso-libyens et la reconstruction de la Libye ».

Une délégation officielle de haut niveau composée de ministres, de décideurs, de présidents de Chambres de commerce, de présidents de municipalités et de hauts responsables à la tête de structures d’investissements est attendue à Sfax.

Parmi les structures qui seront représentées dans l’évènement, le Dispositif de réalisation des projets d’habitat et des équipements (relevant de la présidence du gouvernement), en charge du suivi d’un grand projet de constructions de 5 mille logements à réaliser dans le cadre du Programme National Libyen de l’Habitat.

Il est, également, attendu la venue de hauts responsables du Conseil d’Administration de l’Association libyenne des investisseurs, de l’Instance générale libyenne d’encouragement de l’investissement et des affaires de privatisation ainsi des représentants d’autres structures professionnelles avec à leur tête l’Union générale des Chambres de commerce et d’agriculture et les zones franches…

En effet, de grands projets (dont des projets municipaux et d’infrastructure de base et d’habitat) à réaliser dans le cadre des efforts de reconstruction du pays seront exposés lors de cette Journée-Libye en présence d’institutions bancaires tunisiennes et libyennes ainsi que sociétés d’investissement.

Le programme de la manifestation comportera trois panels sur « Les projets d’habitat, d’équipements et d’infrastructure de base en Libye », « Le développement des mécanismes de partenariat économique entre la Tunisie et la Libye » et « Le financement et l’exécution des projets d’habitat, d’équipements et d’infrastructure de base ».

Une conférence sera donnée, au terme de cette journée sur « Les perspectives de coopération tuniso-libyen et la mise en œuvre d’une stratégie commune pour la conquête de marchés extérieurs ».