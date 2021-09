La Chambre de commerce tuniso-britannique (TBCC) entame une tournée dans les régions de la Tunisie, et ce à partir du jeudi 16 septembre 2021, pour promouvoir les opportunités de collaboration et d’exportation vers le marché britannique et le développement des relations tripartites avec les autres pays du continent africain.

Le président de la Chambre de commerce tuniso-britannique, Jed Mrabet, indique qu’une dizaine d’hommes d’affaires du bureau exécutif de la Chambre effectuent actuellement une visite à Sfax pour examiner les opportunités dans la région afin de booster la coopération économique et commerciale entre la Tunisie et la Grande-Bretagne.

Le marché britannique se concentre davantage, après le BREXIT, sur les industries technologiques lesquelles sont disponibles au niveau du Pôle technologique de Sfax, indique la TBCC.

La Chambre compte étendre le réseau des relations économiques tuniso-britanniques, jusque-là basé essentiellement à Tunis, vers d’autres gouvernorats à grand intérêt économique et régional.

Au programme de la tournée figure des visites aux gouvernorats de Bizerte (14 octobre 2021) et de Sousse (4 décembre 2021).