La directrice générale au ministère des Affaires sociales, Najat Dkhil, indique que le processus d’inscription des élèves et étudiants issus de familles nécessiteuses et à faible revenu a été prolongé indéfiniment dans les unités de promotion sociale du ministère afin de bénéficier des aides au titre de la rentrée scolaire et universitaire de l’année 2021-2022.

Le ministère n’a pas encore fixé de date pour l’expiration des délais d’inscription à l’aide sociale, mais la directrice générale du ministère des Affaires sociales, Najat Dakhil, a appelé à accélérer le dépôt des dossiers afin de débourser cette aide dans les plus brefs délais.

Elle a confirmé à la TAP que la prolongation de la date limite d’inscription vise à permettre au plus grand nombre d’étudiants appartenant à des familles nécessiteuses et modestes de déposer leurs documents auprès des Cellules de Développement Social pour obtenir des aides à la rentrée scolaire et universitaire.

Elle espère que cette aide contribuera à freiner le phénomène de décrochage scolaire, qui, selon elle, enregistre toujours des niveaux élevés. Selon l’Observatoire des médias, de la formation, de la documentation et des études sur la protection des droits de l’enfant, l’abandon scolaire est estimé à 100 000 par an.

Dkhil s’attend à ce que le nombre d’élèves bénéficiant de l’aide se stabilise au cours de l’année scolaire en cours autour de 357 000 élèves issus de familles nécessiteuses et à faible revenu, alors qu’il a été estimé que le nombre de bénéficiaires issus de familles pauvres atteindrait environ 20 000 étudiants.

L’an dernier, près de 360 000 élèves ont bénéficié d’une bourse de retour à l’école de 50 dinars via le budget du ministère, à laquelle s’est ajoutée une bourse de même valeur, financée par la Banque allemande de développement et sous la tutelle de l’UNICEF.

Pour leur part, l’an dernier quelque 19 660 étudiants appartenant à des familles pauvres et à faibles revenus ont bénéficié d’une bourse de retour universitaire d’une valeur de 120 dinars.

Durant l’année scolaire en cours, il est prévu que le ministère des Affaires sociales offre des abonnements au transport routier pour les élèves et étudiants de familles pauvres afin de les aider à se déplacer dans des conditions confortables vers leurs établissements, à condition qu’ils prouvent leurs besoin d’un abonnements de transport.