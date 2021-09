La présidence de la République annonce, mardi 14 septembre 2021, la reprise des horaires administratifs d’hiver à partir de mercredi 15 courant pour les agents de l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

La reprise du travail sous le régime de la double séance sera comme suit: :

– Lundi, mardi, mercredi et jeudi: de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

– Vendredi: de 8h à 13h et de 14h30 à 17h30.

La présidence de la République avait annoncé le 30 août dernier le prolongement des horaires administratifs d’été pour les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif jusqu’à ce mardi 14 septembre 2021.

Cette décision a été prise en application des recommandations de la salle des opérations de gestion de la pandémie de Covid-19 sur l’évolution de l’épidémie en Tunisie et les mesures nécessaires pour endiguer la propagation du Coronavirus, avait expliqué la présidence de la République dans un communiqué.