Environnement : Pas de suspension de la collecte des déchets médicaux dangereux

La Chambre nationale des entreprises de collecte, de transport et de traitement des déchets médicaux dangereux annonce que les entreprises adhérentes poursuivront leurs activités, et que, par conséquent, la décision de suspendre leurs activités le 11 septembre est reportée à une date ultérieure.

La Chambre explique, dans un communiqué publié samedi courant, que la décision de report a été prise suite à la volonté exprimée par les ministères des Affaires locales et de la Santé d’accepter une délégation de la chambre pour reprendre le dialogue et les négociations.

Ces négociations devront porter sur la mise en œuvre des engagements convenus auparavant et l’accélération du paiement des montants dus auprès des hôpitaux, les centres de santé et le secteur public, outre l’annulation de tous les procès d’infractions liés aux quantités collectées et stockées dans les entreprises autorisées à opérer pendant la période de la propagation (mars 2020) du Covid-19 en Tunisie.

Elle appelle, dans ce cadre, les ministères de l’Environnement et de la Santé à respecter tous les points du procès-verbal de la réunion signé, le 19 juillet et à établir un processus participatif, notamment en ce qui concerne les décisions affectant la pérennité des entreprises et leur rôle vital de protection de l’environnement.

A rappeler que la Chambre avait menacé, le 9 septembre, de suspendre les activités de ses adhérents, à partir du 11 septembre, si les ministères de l’Environnement et de la Santé n’accepteraient pas un ensemble de conditions, dont le déblocage immédiat d’un montant de 6 millions de dinars.