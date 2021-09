Le marché boursier a clôturé la séance du mardi 7 septembre 2021 avec une perte de 0,32% à 7 305 points. Les échanges ont atteint 1,9 million de dinars (MDT), selon la Bourse de Tunis (BVMT).

La société Carthage Cement a gagné 0,567 million de dinars du total des échanges. L’action s’est appréciée de 5,4% à 1,540 D.

L’action Arab Tunisian Lease ATL a augmenté de 2,59 % à 1,580 dinar, suivie par Sanimed et SOMECER qui ont respectivement augmenté de 2,32 % et 2,32 % à 2,200 dinars et 0,800 dinar.

En revanche, Artes a baissé de 3,64% pour clôturer à 6,350 dinars; idem pour Unimed qui a reculé de 2,71% à 6,810 dinars et d’Attijari Bank qui régressé de 2,68% à 30,750 dinars.