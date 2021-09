Biodiversité – Liste verte de l’UICN : Trois sites naturels tunisiens candidats

Les réserves naturelles de Feija de Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba), Jbel Serj de la délégation de Bargou (Siliana) et l’île de Kuriat (sud de Sfax) en Tunisie sont candidates à la “Liste verte” de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), un label international lancé en 2014, indique le coordinateur du programme Afrique du Nord à UICN-Med, Maher Mahjoub.

Cette candidature, qui est en effet une démarche volontaire de la Direction générale des forêts (DGF) au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche – gestionnaire de ces sites naturels-, permettra d’offrir à la Tunisie une reconnaissance internationale des aires protégées qui sont gérées équitablement et efficacement, avec des impacts positifs sur la nature et la société, a précisé Mahjoub rencontré à Marseille, à l’occasion du Congrès mondial de la biodiversité, qui se tient du 3 au 11 septembre 2021, au Parc Chanot à Marseille en France.

Pour être inscrit sur la Liste verte, un site doit en effet répondre à 17 critères d’excellence répartis en 5 thématiques : gouvernance, gestion, planification et résultats de conservation.

Pour le Maghreb, seulement 2 sites en Algérie et deux sites au Maroc sont actuellement candidats à cette liste, qui aide à gérer efficacement les aires protégées et à les faire bénéficier d’un soutien technique et d’un accompagnement de la part des mentors et experts de la Commission mondiale des Aires protégées sur les meilleurs moyens de relever certains défis et améliorer la gouvernance, à l’efficacité et à l’équité.

Le processus de la Liste verte au Maghreb a été spécialement conçu pour renforcer les capacités et renforcer la collaboration entre les sites candidats ainsi que d’autres sites de la liste verte de la région via le réseau de la liste verte francophone, indique l’UICN.

Les sites candidats sont évalués par rapport à dix-sept critères répartis en 4 thématiques en l’occurrence la planification, la gouvernance, la gestion des ressources d’une façon durable et les résultats de la conservation qui devraient prendre en compte les impacts sociaux.

En 2021, 59 aires protégées situées dans 16 pays sont labellisées ” Liste verte “, dont 22 sites sont en France.