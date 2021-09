Tunisie – Covid-19 : Stabilisation du taux de positivité à 16%

1 976 nouvelles infections par la Covid-19 ont été détectées suite à 12 284 analyses de laboratoire effectuées, indique le ministère de la Santé dans communiqué publié vendredi 3 septembre, lequel fait état de la stabilisation du taux de positivité des analyses à 16,09 %.

La Tunisie compte, au 1er septembre 2021, 23 710 décès, et ce suite aux 16 décès enregistrés le 1er septembre.

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus émergent, résidant dans les hôpitaux et cliniques privées, a atteint, le 1er septembre, 2 574, après avoir pris en charge 60 nouveaux patients à cette date.

Toujours au 1er septembre, le nombre de patients résidant dans les services de réanimation et de soins intensifs des hôpitaux et cliniques privées s’élève à 485, tandis que le nombre de patients sous respiration artificielle dans les secteurs public et privé est estimé à 111.