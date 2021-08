Il est porté à la connaissance des Intermédiaires en Bourse que le Conseil du Marché Financier a publié, dans son bulletin du 06 août 2021, l’avis d’ouverture d’une Offre Publique d’Achat Obligatoire sur les actions de la Compagnie Internationale de Leasing initiée par la société GENERALE FINANCIERE.

Le présent avis fournit les détails techniques pour la centralisation des ordres de vente à la BVMT.

I- Identité de l’initiateur :

La société GENERALE FINANCIERE est l’initiateur de l’OPA obligatoire.

II- Dénomination de l’établissement présentateur du projet d’OPA :

La Compagnie Générale d’Investissement -CGI-, en sa qualité d’intermédiaire en bourse, sis au 10, Rue Pierre de Coubertin 1001 Tunis, est l’établissement

présentateur du projet d’OPA obligatoire et chargé de la réalisation de l’opération.

III- Nombre de titres détenus par l’initiateur de l’offre :

La société GENERALE FINANCIERE détient directement 1.746.660 actions

représentant 34,93% du capital de la CIL et 411.222 actions de concert avec les actionnaires la Société JUBA SARL, la société Touristique OCEANA, Mr Mohamed BRIGUI, Mmes Myriem BRIGUI et Héla BRIGUI représentant 8,22% du capital, soit au total 2.157.882 actions représentant 43,16% du capital de la CIL.

IV- Nombre de titres visés par l’offre :

Par cette OPA obligatoire, la société GENERALE FINANCIERE, agissant de concert avec la société JUBA SARL, la société Touristique OCEANA, Mr Mohamed BRIGUI, Mmes Myriem BRIGUI et Héla BRIGUI, vise l’acquisition du reste des actions composant le capital de la société CIL, soit 422.559 actions représentant 8,45% capital de la société. L’initiateur s’engage pendant la période de validité de l’OPA à acquérir la totalité des titres présentés en réponse à cette offre dans la limite des titres visés.

Il convient de noter que certains actionnaires détenant en totalité 2.189.897 actions représentant 45,91% des droits de vote (soit 43,80% du capital de la société) ont manifesté, individuellement, par écrit leurs décisions de ne pas céder leurs actions dans le cadre de l’offre en question.

V- Prix de l’offre :

Le prix de l’offre est fixé à 16,600 dinars l’action, hors frais de courtage et

commission sur transactions en bourse.

VI- But de l’offre :

La présente Offre Publique d’Achat est initiée par la Société GENERALE FINANCIERE et ce, en réponse à la décision du Conseil du Marché Financier du 30 décembre 2020 et celle n° 51 du 06 août 2021 la soumettant à une Offre Publique d’Achat Obligatoire visant le reste des actions CIL qu’elle ne détient pas, de concert avec la société JUBA SARL, la société Touristique OCEANA, Mr Mohamed BRIGUI, Mmes Myriem BRIGUI et Héla BRIGUI et ce, suite à son acquisition d’un nombre de titres lui conférant (de concert avec les actionnaires susmentionnés) une part de droits de vote en franchissement du seuil de 40% dans le capital de la Société CIL sans qu’aucun autre actionnaire ne détienne, seul ou de concert, une proportion supérieure.

L’opération en question a été réalisée en date du 25/12/2020 et a porté sur l’acquisition par la Société GENERALE FINANCIERE de 250.000 actions CIL représentant 5% du capital de ladite société.

VII- Intentions pour les 12 mois à venir dans les domaines suivants :

Il convient de noter que la Société GENERALE FINANCIERE et Mr Mohamed BRIGUI sont membres du Conseil d’Administration de la Société CIL.

a) – Politique commerciale :

La Société GENERALE FINANCIERE envisage de maintenir la politique commerciale actuelle de la Société CIL.

b) – Politique financière :

La Société GENERALE FINANCIERE envisage de maintenir la politique financière actuelle de la Société CIL.

c) – Politique sociale :

La Société GENERALE FINANCIERE envisage de maintenir la politique sociale actuelle de la Société CIL.

d) -Cotation en Bourse :

La Société GENERALE FINANCIERE n’a pas l’intention de demander le retrait de la société CIL de la cote de la Bourse.

VIII- Accords entre l’initiateur de l’offre et la société visée :

Aucun accord n’a été établi entre les deux parties.

IX- Dates d’ouverture et de clôture de l’offre :

La présente OPA obligatoire est valable pour une période allant du jeudi 12 août 2021 au jeudi 02 septembre 2021 inclus.