La nouvelle plateforme de cotation “Optiq”, développée par la principale place boursière de la zone euro ” EURONEXT ” et implémentée en étroite collaboration avec la Bourse de Tunis, sera mise en production à partir du lundi 30 août 2021. C’est ce qu’annonce la Bourse de Tunis.

Il s’agit d’un projet de migration vers une nouvelle plateforme de cotation engagée en vue d’adopter une technologie de pointe afin d’accompagner le développement du marché, se conformer aux standards internationaux et répondre aux besoins des investisseurs, explique la place boursière de Tunis.

“Optiq est une grande transformation technologique, ajoute la BVMT, qui change radicalement la performance et la rapidité de traitement des ordres et des échanges. Elle est développée sur la base d’une technologie de haute disponibilité et de tolérance aux pannes. Grâce à ses modules intégrés, la plupart des processus des opérations du marché seront hautement automatisés et minutieusement supervisés”.

La nouvelle plateforme permet également de traiter une panoplie de produits financiers (les actions, les obligations, les produits dérivés, les ETF…), lesquels seront mis en place au fur et à mesure des évolutions réglementaires du marché.

En effet, outre les modifications réglementaires dérivant de cette évolution technologique, des règles fonctionnelles et organisationnelles ont été adoptées afin d’améliorer la liquidité ainsi que le niveau de transparence et d’équité du marché.