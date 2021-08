Covid-19 : L’UBCI soutient les hôpitaux sinistrés

Dans le cadre de sa démarche RSE et grâce à l’adhésion de ses collaborateurs au Programme « MicroDon », une action de soutien a été menée par l’UBCI auprès de plusieurs hôpitaux du pays pour les équiper en matériel médical, concentrateurs d’oxygène, respirateurs de transport…

L’aide de l’UBCI a été dirigée essentiellement vers les hôpitaux les plus sinistrés par la pandémie, identifiés à travers une liste communiquée par la commission civile de lutte contre la covid :

1 – Hôpital Charles Nicoles Tunis : Concentrateurs d’oxygène + Matériel médical

2 – Hôpital de Sidi Bouzid: Concentrateurs d’oxygène

3 – Hôpital de Medenine: Concentrateurs d’oxygène

4 – Hôpital de Bizerte Bougatfa: Respirateurs de Transport

5 – Hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir : Concentrateurs d’oxygène

6 – Hôpital Mahmoud Matri Ariana : Matériel médical

7- Hôpital Kassab : Matériel médical

C’est grâce à la mobilisation des directeurs d’agences UBCI, portés volontaires dans les régions, que cette action a pu être concrétisée.

A propos de l’UBCI : Née en 1961 l’UBCI dispose aujourd’hui d’un réseau d’une centaine d’Agences opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale. Au service également de ses clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans le domaine du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière et du leasing. L’UBCI est certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012. Une attention particulière est consacrée aux questions de Responsabilité Sociale et Environnementale.