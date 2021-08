Celles et ceux qui continuent à prendre leur souhait pour des vérités absolues, s’ils faisaient une bonne lecture des résultats du baromètre politique du mois d’août 2021 du quotidien Le Maghreb et réalisé par Sigma Conseil, devraient, peut-être, voir la réalité autrement.

En effet, suite aux décisions et mesures prises par le président de la République, Kaïs Saïed, le 25 juillet 2021, 94,9% des Tunisiens soutiennent celles-ci, et plus des ¾ d’entre eux (77,1%) pensent que la Tunisie est sur la bonne voie. S’il y avait des élections anticipées dans le pays, 91,9% des sondés assurent qu’ils voteraient pour le locataire actuel du Palais de Carthage (Seuls 24% des personnes ayant participé à ce sondage ne se sont pas prononcés).

En attendant la création fort probable d’un parti de Kaïs Saïed, le sondage de Sigma Conseil donne le Parti destourien libre (PDL) vainqueur (avec 30,8%) des intentions de vote pour les prochaines élections législatives. D’ailleurs, “un parti de Kaïs Saïed“ émerge miraculeusement et accapare la deuxième position derrière le PDL avec 20,1% des intentions de vote.

Ceci étant et comme le montrent les résultats de ce baromètre – et c’est quelque part étonnant -, deux partis qui ont mis à genou la Tunisie continuent d’exister, en l’occurrence Ennahdha (11%) et Qalb Tounes (8%) ; pour sa part, le Courant démocrate arrive à 5,9% des intentions de vote.

A noter que concernant les votes aux législatives, 75% des personnes participant à ce sondage ne se sont pas prononcés sur leurs intentions de vote.

Dans cet ordre d’idées, si Kaïs Saïed est donné gagnant à tous les coups en cas d’une présidentielle anticipée (91,9% des intentions de vote), on s’interroge cependant sur le fait que Nabil Karoui puisse (encore) figurer parmi les “présidentiables“.

