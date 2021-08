Une enveloppe de près de 22 Millions de dinars (MD) a été mobilisée par le ministère de l’équipement, au premier semestre de 2021, pour le renforcement et le nettoyage d’ouvrage hydrauliques.

Il s’agit de curage de 1560 kilomètres de canaux, le renforcement et la restauration de 640 ouvrages et le nettoyage de 75 hectares de bassins de collecte des eaux, dans les 24 gouvernorats.

Vendredi, 6 août 2021, une réunion a été tenu dans ce cadre pour assurer le suivi et à l’évaluation des interventions engagées dans le cadre des préparatifs pour la saison des pluies a permis de passer en revue les projets de maintenance et de protection des villes contre les inondations, indique le ministère, dans un communiqué.

Au premier semestre de 2021, des interventions ont permis de restaurer et renforcer 580 ouvrages hydrauliques outre le curage et le nettoyage de 61 hectares de bassins de collecte des eaux, au Grand Tunis, contre 455 ouvrages et 48 hectares, en 2020.

Manque de résilience face aux crues!

Les inondations survenues, le 22 septembre 2018 au Cap bon, ont causé au secteur agricole des effets estimés à plus de 50,7 millions de dinars, dont environ 26,6 MD de dommages et 24,1 MD de pertes, selon le rapport national du secteur de l’eau de 2018.

Les inondations “catastrophiques” au Cap Bon ont mis en lumière un manque de résilience face aux phénomènes de crues de grande ampleur, souligne le rapport, mettant l’accent sur la nécessité d’augmenter les capacités d’adaptation face aux risques de telles inondations.

Ce rapport recommande de poursuivre l’amélioration du dispositif d’alerte de crues, consolider le cadre institutionnel régissant la gouvernance relative à la gestion des périodes de crise et d’augmenter les capacités de régulation des crues par les barrages par le rehaussement des barrages existants ou la création de barrages de rétention.

Le ministère de l’agriculture avait consacré, en 2018, un montant de 17 millions de dinars pour réparer les dommages causés par les inondations enregistrées, en novembre 2017, à Matmata, Matmata El Jadida, Dkhila Toujane et Mareth (gouvernorat de Gabès).