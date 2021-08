Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi a eu, mercredi, un entretien téléphonique avec son homologue bahreïni, Abdellatif Ben Rached Zayani.

Sur l’évolution de la situation en Tunisie suite aux décisions prises par le président de la République, Kais Saied, le ministre des Affaires étrangères a indiqué que ces décisions s’appuient sur l’article 80 de la Constitution.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, Jerandi a affirmé que ces décisions visent à préserver la sécurité et la stabilité du pays et à prévenir les menaces qui le guettent, sous l’effet du climat politique très tendu et de l’aggravation de la crise économique et sociale ainsi que des conséquences de la pandémie de Covid-19.

Selon Jerandi, “les mesures exceptionnelles prises par le président de la République, en réponse aux aspirations du peuple tunisien, permettront de rectifier le processus démocratique et de consacrer davantage les principes des droits de l’homme, de l’Etat de droit et des libertés”.

Pour sa part le ministre bahreïni des Affaires étrangères a dit “comprendre les décisions du président Kais Saied”, affirmant le soutien de Bahreïn à la Tunisie et à sa direction en cette étape critique “pour continuer son processus démocratique”.