Les soldes d’été pour l’année en cours démarreront le 05 août 2021 et dureront six semaines jusqu’au 16 septembre 2021, a annoncé, vendredi, le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Les commerçants sont appelés à faire réussir la saison des soldes et à veiller à appliquer les dispositions de la Loi n° 98-40 du 2 Juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale, vu l’importance de cette saison et son impact positif sur la vie économique et le pouvoir d’achat du citoyen, a indiqué le ministère, dans un communiqué.

Il a rappelé l’impératif de déposer les déclarations à cet effet auprès des directions régionales du commerce, de s’engager à ce que les remises déclarées qui ne soient pas inférieures à 20%, d’afficher les réductions sur les vitrines et de signaler les marchandises concernées par les soldes, de manière claire.

Le ministère a, par ailleurs, exhorté les commerçants à respecter le protocole sanitaire en imposant l’obligation de porter les masques aux vendeurs et aux clients, en procédant à la prise de températures à l’entrée des boutiques et des espaces commerciaux, en garantissant la disponibilité du gel désinfectant et en respectant la distanciation physique.