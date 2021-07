La Bourse de Tunis a entamé la séance du lundi 26 juillet 2021 dans le rouge (-0,75%).

Elle a réagi “sans surprise” et d’une façon “tout à fait normale” aux dernières décisions prises dimanche soir par le chef de l’Etat, Kais Saied, selon le chargé de clientèle à MCP Capital, Amine Belkadhi.

“ça fait un bon moment qu’on est en berne à cause de la conjoncture économique et sanitaire, donc on ne s’attend pas à un grand impact des dernières décisions du président de la République sur le marché boursier”, a-t-il tenu à souligner, selon la TAP.

Le chef de l’Etat a activé, dimanche soir, 25 juillet 2021, journée qui coïncide avec la fête de la République, l’article 80 de la Constitution et décidé de suspendre les travaux de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), de lever d’office l’immunité de tous les députés, de limoger le chef du gouvernement Hichem Mechichi et d’assurer lui-même la présidence de l’exécutif ainsi que du parquet.

Ses décisions ont été prononcées devant les hauts cadres militaires et sécuritaires réunis au palais de Carthage.

“Il ne faut pas s’attendre à une grande chute du volume des transactions, car “il y’a des fondamentaux qui résistent à toute conjoncture et il y’a aussi des clients, généralement plus petits, qui réagissent d’une façon normale en préférant attendre et préserver leurs liquidités”, a précisé Amine Belkadhi.

“Il est encore tôt pour prévoir l’impact de ce qui se passe sur le marché boursier, mais, depuis un bon moment, le volume quotidien de la Bourse de Tunis est estimé à un million de dinars”, a-t-il développé.

Pour mémoire, la Bourse de Tunis (BVMT) a été créée en 1969. En dépit de son ancienneté, son rôle dans le financement de l’économie est demeuré limité en raison de la prédominance de l’Etat et des banques dans le financement de l’économie. Elle compte, jusqu’à ce jour, 81 sociétés cotées.