Covid-19  : Le variant Delta se répand dangereusement en Afrique

L’Afrique ne semble être le continent le plus “épargné“ par la pandémie de Covid-19. Il fait désormais face à une forte et inquiétante flambée de cas. Cette inquiétude émane de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) qui, dernièrement, faisait état d’une progression de 43% du nombre des décès liés en une semaine.

Aujourd’hui, plusieurs pays sont touchés par cette nouvelle vague, entre autre la Tunisie où «… la situation est de plus en plus tendue », avec plus de 550 000 cas positifs et plus de 18 000 morts pour 12 millions d’habitants.

Pour autant, docteur Rafla Tej Dellagi, responsable d’un centre de vaccination à Tunis, citée par le site web dw.com, rassure en soulignant que « nous n’avons pas atteint le pic et le système de prise en charge (des patients, ndlr) est essentiel. Non seulement nous sommes à peu près à 200 décès par jour, c’est ce qui est déclaré, mais aussi les services pour la prise en charge, l’hospitalisation, les lits d’oxygène sont actuellement occupés à leur maximum. Donc d’une manière ou d’une autre, il faut couper cette chaîne de transmission ».

Mais d’autres pays sont dans la même situation que la Tunisie, à l’instar de l’Egypte (avec plus de 284 000 cas), l’Afrique du Sud (le pays ayant enregistré le plus grand nombre de contaminations et de décès en Afrique), mais du Rwanda (qui a d’ailleurs décidé de reconfiner sa population), du Kenya, ou de la RDC. Le Liberia, la Sierra Leone et le Sénégal inquiètent également les autorités sanitaires.

Voici les explications de l’épidémiologiste Yap Boum concernant cette flambée : « le nouveau variant Delta, qui se répand dans des pays comme l’Ouganda, l’Afrique du Sud – où plus de 95 % des nouveaux cas sont dus à cet variant-, c’est l’une des raisons. Deuxièmement, les gestes barrières ne sont plus respectés par les populations. Donc, à ce stade, la situation est assez difficile, étant donné que le virus se propage plus rapidement et atteint la population la plus à risque, ceux qui ont une comorbidité et aussi les personnes âgées voire certains jeunes ».

Pour le moment, 21 pays africains ont déclaré avoir détecté le variant Delta sur le territoire.

Mais une bonne nouvelle est venue apaiser les esprits, à savoir l’annonce des laboratoires Pfizer-BioNTech de réaliser, à partir de 2022, l’étape finale de la production de leur vaccin contre la Covid-19 au Cape, en Afrique du Sud, en vue de fournir jusqu’à 100 millions de doses par an “exclusivement” aux 55 pays “membres de l’Union africaine”, écrit dw.com.