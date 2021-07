Prêt de 60 millions de dollars de la Corée pour financer la gestion des données cadastres en Tunisie

La Tunisie et la Corée du Sud ont signé, mercredi 14 juillet 2021 à Tunis, un accord de prêt de 60 millions de dollars (environ 170 millions de dinars) consacré au projet ” système de gestion des données cadastres en Tunisie ” (TLIS).

La Tunisie a obtenu ce prêt à des conditions avantageuses (avec un taux d’intérêt de 0,15% sur 40 ans, dont une période de grâce de 10 ans), indique le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement dans un communiqué.

Le projet TLIS s’inscrit dans le cadre de la politique de numérisation, de gouvernance électronique et “d’open data”. Il permettra d’améliorer la gestion du capital foncier, notamment, à travers la création d’une base de données nationale intégrée et de développer les services de l’office de la topographie et du cadastre. Il contribuera aussi à réduire les coûts des services fournis aux citoyens.

Cet accord a été signé, à distance, par le ministre tunisien de l’Economie, des Finances et de l’Appui a l’investissement, Ali Kooli, et le directeur exécutif de la Banque coréenne de l’importation et de l’exportation, Bang Moon-Hyu.