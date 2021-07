La courbe des décès et des contaminations liés au coronavirus a poursuivi son ascension en Tunisie avec 134 décès supplémentaires et 9 823 nouvelles contaminations sur 27 mille 198 analyses effectuées recensés le 6 juillet 2021.

Ce sont là entre autre chiffres publiés, dans la soirée de mercredi 7 courant, par le ministère de la Santé dans son bulletin quotidien sur la situation sanitaire dans le pays.

15 735, c’est également le nombre de décès liés au coronavirus depuis l’apparition de l’épidémie en Tunisie en mars 2020, alors que 372 985 sont guéries de la pandémie, et ce après le rétablissement de 3 353 malades le 6 courant.

Dans ce cadre, le département de la Santé indique également que le taux quotidien de positivité des tests Covid-19 s’est élevé à 36,12% le 6 juillet, et que c’est le gouvernorat de Tunis qui a enregistré le plus grand nombre de décès (23), suivi des gouvernorats de Bizerte (15 décès), Béja (13 décès) et de Nabeul (10 décès).

En revanche, les taux quotidiens les plus élevés d’analyses positives ont été enregistrés à Tataouine (52,9%), Siliana (50,1%), Gafsa (50%) et Kasserine (49,9%).