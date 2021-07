Leon Cooperman, Stanley Druckenmiller, Robert Kiyosaki, Gary Shilling, Jeffrey Gundlach, Kevin O’Leary, Michael Burry, Jeremy Grantham. Ils sont huit experts de le la finance et de l’investissement. Leurs prédictions pour les semaines voire les mois à venir ont de quoi inquiéter le monde.

Selon le site web businessinsider.fr, ils prédisent tous un probable « krach boursier dévastateur ». Alors que l’économie mondiale a du mal à déjà se relever de la pandémie de Covid-19, une crise financière d’ampleur internationale pourrait causer encore plus de dégâts, notamment pour les pays pauvres.

Par exemple, Leon Cooperman déclarait en mai dernier que « … tout ce que je regarde suggère que la prudence, à moyen et long terme, serait la règle du jour. Quand ce marché aura une raison de baisser, il baissera si vite que vous aurez la tête qui tourne ».

Pour sa part, Robert Kiyosaki, l’auteur du livre “Père riche, père pauvre”, « s’attend au plus grand krach boursier de tous les temps. La plus grosse bulle de l’histoire du monde prend de l’ampleur. Le plus grand krach de l’histoire du monde est à venir ».

De son côté, Gary Shilling (président du fonds A. Gary Shilling & Co) avertissait en avril 2021 sur un éventuel plongeon des marchés financiers, refusant toutefois « de se hasarder à dire quand le krach allait se produire ». Il ajoutait néanmoins que … «les spéculations dépassent toute logique et ce sera probablement le cas pour celle-ci. Mais à un moment donné, mon garçon, il va y avoir beaucoup de sang sur le sol ».

Cependant, faut-il pour autant paniquer ? Pas vraiment, étant donné qu’on n’est pas en face d’un Alan Greespan, ancien président de la FED (du 11 août 1987 au 31 janvier 2006), qui, par un seul simple geste d’un doigt, provoquait la “diarrhée“ dans toutes les places boursières mondiales. On en est loin, même s’il est prudent d’être prudent. Qui sait !

TB