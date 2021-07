Ooredoo récompense les lauréats du baccalauréat : un iphone 12 et 5000 DT CASH mis en jeu !

A l’occasion de l’annonce des résultats du baccalauréat 2021 (session principale), Ooredoo récompense ses abonnés lauréats et organise un jeu qui fera gagner de supers cadeaux !

L’action se déroule du 02 au 05 juillet 2021, les bacheliers ayant des abonnements Ooredoo auront la chance de participer et de gagner l’un des cadeaux. Pour participer c’est simple : il suffit de s’inscrire gratuitement en composant *2121# ou sur My Ooredoo et de saisir le numéro d’inscription au baccalauréat.

(06) gagnants seront tirés au sort le mardi 06 juillet pour remporter l’un des lots suivants :

1 iPhone 12 et 5 lots CASH d’une valeur unitaire de 1000 dinars.

L’attestation de réussite et la carte d’identité nationale sont indispensables pour récupérer les cadeaux.

A travers cette action, Ooredoo confirme son engagement à accompagner les jeunes dans leur vie universitaire ainsi qu’à leur insertion professionnelle en leur offrant le meilleur des opportunités.

L’annonce des gagnants sera diffusée sur nos réseaux sociaux page FB et Instagram ! Restez connectés.