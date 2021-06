L’ancien président de la Commission parlementaire de la santé et des affaires sociales, Dr Souhail Alouini, a déclaré, mardi 29 juin 2021, que la Tunisie fait face à une catastrophe sanitaire en raison de la propagation du coronavirus. Au passage, il appelle à fournir à domicile de l’oxygène médical aux personnes contaminées, selon la TAP, car la plupart des hôpitaux sont saturés avec une grande pression sur les lits d’oxygène.

Alouini appelle le ministère de la Santé à accélérer l’acquisition de quantités suffisantes d’oxygène médical, estimant que la souche indienne “Delta” sera la plus prédominante dans les différentes régions du pays au cours de la période à venir. Face à la propagation rapide de cette souche, il importe d’agir le plus vite possible et de se préparer à tous les scénarios possibles.

Alouini met l’accent sur la nécessité de veiller au strict respect des protocoles sanitaires afin de briser les chaînes de contamination, appelant à décréter un confinement général dans les régions les plus touchées et à interdire les rassemblements et les fêtes.

Il est à noter que 7 cas confirmés de la souche indienne ont été enregistrés dans le gouvernorat de Kairouan et 11 autres dans le Grand Tunis, Siliana et Monastir.

Selon des données publiées lundi 28 courant par le ministère de la Santé, le taux d’occupation des lits de réanimation et d’oxygène a atteint 100% dans 10 gouvernorats.