Ooredoo annonce la commercialisation d’une nouvelle offre HetNet combinant Appels, Internet, SMS, Appels locaux, internationaux et même en roaming. Une offre mixte alliant confort et générosité ; destinée à une clientèle jeune résidentielle à la recherche de la meilleure formule.

Composée de 6 forfaits allant de 20 à 500 dinars/mois permettant d’obtenir entre 7 et 130 GB de data, l’offre HetNet est une formule hybride post-payée permettant à l’abonné de choisir son volume de consommation et sa facture mensuelle en toute sérénité ; avec la possibilité de recharger ou bien de continuer en mode post payé (moyennant le paiement de la consommation supplémentaire à la prochaine facture) en cas d’épuisement du forfait.

« Etant une marque orientée client et leader du marché tunisien, nous poursuivons notre mission de répondre aux besoins et attentes diversifiés des clients grâce à des produits et services personnalisés », a déclaré monsieur Sunil Mishra, Le directeur marketing de Ooredoo Tunisie.

HetNet : flexible, économique et généreuse

La flexibilité est le mot d’ordre de cette offre : un parcours client à la fois simple et efficace à l’image d’un opérateur qui a choisi de digitaliser ses offres et de faciliter l’expérience utilisateur moyennant les différents outils de relations client.

Avec un large choix de forfaits (20, 30, 50, 120, 250 et 500 DT), l’abonné décidera du bouquet qui lui convient. HetNet est également marquée par le grand volume d’internet mobile qu’elle propose (7, 25, 42, 65, 80 et 130 GB) ce qui permet aux abonnés de naviguer avec la volume adéquat à leurs besoins à un prix concurrentiel. Tous Les abonnés prépayés ont la possibilité de migrer vers l’offre HetNet en contactant un des points de vente le plus proche.

A travers cette nouvelle offre, Ooredoo poursuit sa stratégie de diversification et de digitalisation de ses offres tout en concentrant son effort sur les packs hybrides et mixtes en réponse aux attentes des clients qui tendent de plus en plus vers des besoins variables (Appels, Internet, Appels internationaux et en roaming) avec un parcours client des plus ergonomique.

Pour retrouver toutes les informations relatives aux forfaits HetNet, rendez-vous dans une boutique Ooredoo ou sur www.ooredoo.tn