Le Comité national de lutte contre le coronavirus, qui a tenu sa réunion vendredi 25 courant à La Kasbah, a décidé de poursuivre l’application des mesures adoptées depuis la fin du mois de mai dernier sur tout le territoire du pays, et ce du 26 juin au 11 juillet 2021, indique Hasna Ben Slimane, la porte-parole du gouvernement.

Lors d’une conférence de presse, Ben Slimane a ajouté que ces mesures consistent essentiellement en l’interdiction de circulation entre 22h et 05h du matin, et l’application du protocole sanitaire dans les espaces publics tout en limitant la capacité d’accueil à 50% dans les espaces ouverts et 30% dans les espaces fermés.

Le protocole sanitaire est aussi appliqué dans les lieux de culte tout en accentuant les opérations de vaccination, a encore précisé la même source. Concernant les délégations et les zones dont le taux des nouvelles contaminations durant les derniers 14 jours a dépassé 400 cas pour chaque 100 mille habitants, les gouverneurs sont chargés de décider un confinement, a fait remarquer Ben Slimane.

Le comité a décidé d’appliquer un confinement orienté dans les zones dont les cas de contamination entre 200 et 300 nouvelles infections pour chaque 100 mille habitants, a encore noté la même source.