Le ministère de la Femme, de la Famille et des Séniors a présenté, jeudi 10 juin 2021, le “Guide de prise en charge des femmes victimes de la violence”.

Présenté lors d’un atelier organisé à Tunis, ce guide a été réalisé dans le cadre d’un projet pilote portant sur les mécanismes multidisciplinaire pour la prise en charge des femmes victimes de violence, en partenariat avec l’office national de la famille et de la population (ONFP), et le soutien de l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes et l’instance des nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme.

La ministre de la Femme, Imen Zahouani Houimel, a souligné à l’ouverture des travaux de la rencontre l’importance de ce kit qui, a-t-elle dit, contribue à aider les femmes victimes de violence à accéder aux différents services dont elles ont besoin.

Le taux de violence contre la femme ne cesse d’augmenter malgré l’arsenal législatif et les mécanismes mis en place, a-t-elle regretté. Le guide est destiné aux professionnels, en contact direct avec les victimes, relevant notamment des secteurs de la justice, de l’intérieur, de la santé et des affaires sociales.

L’objectif est d’informer et d’orienter les professionnels dans leur travail et d’appliquer la loi 58 portant sur la lutte contre la violence à l’égard de la femme.

La coordinatrice du projet et représentante de l’ONFP, Héla Ouenich, a mis en relief pour sa part, les difficultés rencontrées pour concrétiser cette initiative depuis 2016 jusqu’en 2020 Elle a notamment signalé la réussite de l’expérience de ce projet pilote lancé dans le centre de protection et d’encadrement psychologique à Ben Arous.