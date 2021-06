Dans le cadre de sa stratégie de contribution continue à la digitalisation de ses services et produits en vue de les rapprocher aux exigences de sa clientèle, la Poste tunisienne lance sa nouvelle plateforme digitale dénommée « my Poste » disponible à travers le web et le mobile.

L’annonce a été faite à l’occasion de la tenue de la 5ème édition du Tunisia Digital Summit, les 2 et 3 juin 2021.

« my Poste », qui est désormais sa vitrine digitale, repose sur le concept du « full digital », autrement dit 100% digital. Elle est disponible sur les stores (Google play, App store, Huawei AppGallery).

Cette plateforme permet aux clients de la Poste tunisienne et aux citoyens de procéder à l’ouverture d’un compte courant postal, compte d’épargne, compte SICAV TANIT à distance via tous les canaux numériques d’une manière sécurisée. Cette plateforme permettra aussi l’accès à d’autres services, à l’instar du service de transfert d’argent et des services postaux.

« my Poste » permet aussi aux clients de la Poste tunisienne de bénéficier d’un ensemble de services en ligne, par exemple de consulter à distance et instantanément le solde des comptes courants postaux, de suivre les opérations effectuées sur les comptes d’épargne, les comptes SICAV TANIT et les comptes Packs « Ena Tounsi », et de télécharger en un click l’extrait de compte et la fiche de relevé d’identité postale du compte.

Et ce n’est pas tout, parce que « my Poste » permet également de consulter la localisation du Bureau de poste ou du Distributeur automatique de billets (DAB) le plus proche, les cours de change et les offres commerciales de la Poste tunisienne.

Mais encore. La nouvelle plateforme digitale est aussi un espace convivial de communication avec la Poste Tunisienne où le client peut déposer une demande d’information ou interagir avec les différentes structures de la Poste tunisienne.