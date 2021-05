Le Grand Jeu Marbou7A de Tunisie Telecom dévoile ses 19 heureux gagnants !

«Marbou7a» est un jeu SMS disponible en deux versions (arabe et française) permettant de gagner 3 voitures Kia Picanto en raison d’une voiture par mois, 2 000 dinars chaque semaine, 40 millions Cash chaque mois.

Les résultats du Grand Jeun Marbou7a ont été révélés, jeudi 27 mai 2021, comme il se doit, au showroom de Kia aux Berges du Lac 3, en présence des gagnants. Avec pour chef d’orchestre Ramzi AYEDI.

Il s’agit de 19 lots qui ont été distribués, à savoir :

– treize (13) gagnants qui ont remporté la somme 2 000 dinars tunisiens chacun ;

– trois (3) voitures “Kia Picanto“ d’une valeur de 50 000 dinars chacune ont été remportées par trois gagnants ;

– et trois (3) gagnants remportent chacun la somme de 50 000 dinars tunisiens.

A noter que le jeu Marbou7a est destiné à toute la clientèle mobile de Tunisie Telecom (prépayé, post-payé, Taraji mobile, CSS mobile, ESS mobile, Jawhara mobile, hybrides et ELISSA).

Je jeu Marbou7a comprend trois niveaux :

1–Niveau Quiz FREE : pour s’inscrire à ce niveau gratuit et tenter de gagner 2 000 DT chaque semaine, il suffisait de composer le code USSD *800*1# ou envoyer «1» au numéro court 85 800 (SMS GRATUIT), et ainsi recevoir gratuitement un Pack de 5 questions par jour et un accès gratuit au portail http://www.marbou7a-grat.tn pour tenter d’accumuler des points supplémentaires. A partir du 2ème jour et pour recevoir son Pack gratuit, le joueur devait envoyer “FREE” ou tout autre mot-clé au 85800.

2– Niveau Club CAR : pour augmenter ses chances d’être tiré au sort pour le lot de 2 000 DT et tenter de gagner une Kia Picanto par mois, il suffisait de composer le code USSD *800*4# ou envoyer un SMS contenant le mot clé “CAR“, “AUTO” ou “سيارة” au “85800” (SMS gratuit), en retour, et recevoir : trois jours d’essai gratuit, un pack de 3 questions par jour, et un accès gratuit au portail de jeux : www.marbou7a.tn pour tenter d’accumuler des points supplémentaires.

3– Niveau Club CASH: pour s’inscrire à ce niveau de jeu et tenter de remporter 50 000 dinars chaque mois, il suffisait de composer *800*5# ou d’envoyer «CASH» ou « كاش » au numéro court 85859 (SMS GRATUIT) et recevoir : trois jours d’essai gratuit, un pack de 3 questions par jour, avec réponse par 1 ou 2 (SMS gratuit), et un accès gratuit au portail : http://celebrity-fr.marbou7a.tn pour gagner des points supplémentaires.(Quiz en ligne).

Au total et à travers ce jeu, l’opérateur des télécommunications aura distribué aux 19 gagnants la coquette somme de 339 000 dinars. Ce qui en fait, par les temps qui courent, 19 heureux !