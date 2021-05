Le président du Conseil d’administration de l’Association des banques libyennes, Abdulfattah Séghir Ghaffar, appelle à l’élaboration d’une stratégie tuniso-libyenne visant à garantir la poursuite des investissements, car le changement des instruments de gouvernance est l’un des plus grands risques auxquels font face les investisseurs de la région.

Cette stratégie, qui devra être élaborée par des experts et spécialistes, permettra de poursuivre les investissements même si les systèmes politiques et les gouvernements changent, a-t-il ajouté, au cours d’un atelier de travail tenu, mardi 25 mai 2021, dans le cadre de la Foire tuniso-libyenne qui se tient du 23 au 25 mai.

Ghaffar a mis l’accent sur la nécessité de créer un climat d’investissement à travers le développement des législations et le renforcement des capacités humaines et matérielles afin d’élargir les domaines d’investissement, et ce, en se basant sur des études de faisabilité économique et de politiques d’investissement claires.

Au cours de cet atelier portant sur ” le rôle des banques et des fonds d’investissement dans l’impulsion de l’investissement entre la Tunisie et la Libye “, il estime nécessaire d’accorder plus d’attention au développement des compétences humaines.

Le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, rappelons-le, a effectué, les 22 et 23 mai, une visite officielle en Libye, à la tête d’une délégation de haut niveau.

Cette visite a permis de discuter les moyens de renforcement des relations économiques entre les deux pays et de décider d’un nombre de mesures encourageant la circulation entre les citoyens et la circulation des fonds et des investissements, notamment la levée des restrictions qui empêchent ou limitent la résidence d’un citoyen libyen en Tunisie ou sa mobilité.

Plus de 1 200 hommes d’affaires tunisiens ont participé à l’exposition tuniso-libyenne organisée par le TABC en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Sabha, l’Union générale libyenne des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture, la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Tripoli, et le Centre libyen de promotion des exportations.