Le ministère tunisien de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire et le ministère libyen des Transports du gouvernement d’unité nationale ont convenu de former une commission technique conjointe chargée de préparer les perceptions et les études spécifiques pour aménager l’autoroute jusqu’à la frontière tuniso-libyenne au niveau de Ras Jedir.

Les deux parties ont, également, décidé de créer une commission technique pour le développement des passages frontaliers et des routes frontalières entre les deux pays.

Pour l’ autoroute reliant la Tunisie à la Libye, le ministre libyen des Transports, Mohamed Salem Al-Chahoubi, a souligné lors d’un atelier de travail, organisé lundi dans le cadre de la première session du salon tuniso-libyen , organisée à Tripoli, du 23 au 25 mai 2021, la nécessité d’accélérer l’achèvement de l’autoroute maghrébine Ras Jedir-Msaed sur une longueur de 1700 km.

Il a appelé, ainsi, les entreprises tunisiennes et libyennes concernées à participer à ce projet faisant savoir que toutes les conditions seront mises en place en faveur des entrepreneurs.

De son côté, le ministre tunisien de l’Equipement, Kamel Doukh, a avancé que la priorité sera accorder pour améliorer les services des postes frontaliers existants et dans le cas où il sera possible de créer un nouveau passage frontalier, ce dernier, sera programmé.

Il a ajouté qu’au départ, le poste frontière de Ras Jedir sera développé à travers sa modernisation pour qu’il soit une porte intelligente dotée d’une technologie moderne, à environ 10 km du côté tunisien et à 8 km du côté libyen, ainsi que le poste frontalier Dhiba.

Le ministre tunisien a avancé, qu’une réunion sera organisée, au cours des deux prochaines semaines, entre le ministre tunisien des transports et son homologue libyen pour examiner le développent des postes frontaliers.

A rappeler que le ministre de l’équipement s’est entretenu, lundi matin, avec son homologue libyen chargé des affaires locales Badreddine Ettoumi.

Au cours de l’entretien, les deux responsables ont discuté de la coopération bilatérale et la coordination en matière de décentralisation.

Doukh a exprimé, à cette occasion, la volonté de la Tunisie d’aider la Libye dans la mise en place de la fiscalité locale au niveau des municipalités libyennes, notamment, les volets législatif et technique.