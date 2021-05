La Fédération nationale du transport (UTICA) annonce que “les professionnels du secteur du transport public irrégulier (taxis individuels, collectifs, touristiques, louages et transport rural) sont autorisés à travailler pendant le confinement décidé du 9 au 16 mai, selon la réglementation appliquée pendant le confinement décrété lors de la première vague de la pandémie de Covid-19.

Dans un communiqué, la Fédération indique que le ministère du Transport et de la Logistique a publie à cet effet un communiqué explicatif.

Ses adhérents, dont les documents ont été saisis en relation avec leurs activités, sont ainsi appelés à contacter la Fédération nationale du transport sur les numéros suivants afin de coordonner avec les ministères du Transport et de l’Intérieur pour récupérer les documents: 98 210 268 ; 26 203 062 (pour les propriétaires des taxis individuels); 21 950 910 (pour les propriétaires des louages, du transport rural et des taxis touristiques); et le 95 962 121 (pour les propriétaires des taxis collectifs).