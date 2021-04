Un accord a été signé, vendredi, à Tunis, entre le gouvernement et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP)- pour “mettre en place des réformes nécessaires à l’impulsion de l’activité agricole et de la pêche.

Signé par le chef du Gouvernement, Hichem Mechichi et le président de l’organisation agricole, Abdelmajid Ezzar, cet accord prévoit la formation de de groupes conjoints de travail et de réflexion pour engager des réformes de 5 axes.

Il s’agit de l’exploitation optimale des terres agricoles domaniales, l’amélioration du rendement des filières de production et la gouvernance des circuits de distribution, la gouvernance du système de la subvention dans le domaine agricole, l’investissement et la carte agricole et de pêche.

“Cet accord qui s’inscrit dans le cadre de l’approche participative entre le gouvernement et l’UTAP, confirme la volonté des deux parties de poursuivre la politique de réformes économiques malgré la situation économique, sanitaire et politique difficile”, a déclaré Mechichi, cité dans un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le président de l’UTAP, a de son côté, indiqué que l’accord avec le gouvernement aiderait à mettre en exécution les réformes agricoles nécessaires.