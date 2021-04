Dans le cadre de la Conférence mondiale sur la liberté de la presse 2021, l’entité “Diversité des expressions culturelles” de l’UNESCO organise aujourd’hui un débat en ligne intitulé “Les arts et la créativité en tant que biens publics : Promouvoir des contenus culturels diversifiés dans l’environnement numérique”.

Au cours du débat, les tendances concernant la numérisation et la consommation de contenus culturels seront abordées. La pandémie de Covid-19 a accéléré la numérisation de la consommation de contenus culturels, le public s’étant tourné vers l’espace numérique pour profiter de films, de séries télévisées, mais également de concerts et d’expositions d’art. Cela a contribué à la croissance de l’économie créative numérique.

Toutefois, les avantages pour les acteurs de la chaîne de valeur créative ont différé selon le service. Les témoignages recueillis lors de plus de 240 débats ResiliArt ont révélé certaines disparités autour de la découvrabilité du contenu local et de la rémunération des créateurs.

Dans cette session, les participants discuteront de la manière d’améliorer la viabilité des industries locales et la possibilité de découvrir une diversité de contenus culturels en ligne. Quelles sont les politiques innovantes et les meilleures pratiques pour développer, programmer et promouvoir un contenu diversifié, y compris le contenu local ? Comment pouvons-nous assurer la découvrabilité d’un contenu culturel diversifié en ligne ? Ce faisant, comment garantir la liberté artistique ? Ce sont quelques-unes des questions qui seront abordées au cours de ce panel.