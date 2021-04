Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a exprimé, lors d’un appel téléphonique avec son homologue, Riad Al Maliki, la solidarité de la Tunisie avec le peuple frère palestinien à la lumière des actes de violence et d’incitation auxquels ils sont exposés par les groupes extrémistes israéliens à Al Qods-Est.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Jerandi a réitéré à son homologue palestinien, “la position ferme de la Tunisie en faveur du peuple palestinien dans sa lutte légitime pour retrouver ses droits légitimes”.

A cet égard, les deux ministres ont souligné la nécessité pour la communauté internationale d’obliger les autorités d’occupation à cesser les actions de provocation et les violations qui ciblent les sentiments du peuple palestinien, soulignant l’importance du respect du statut juridique et historique d’Al Qods et des différents Territoires palestiniens occupés.

Les deux ministres ont aussi discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et d’intensifier les efforts diplomatiques et les mouvements au sein du Conseil de sécurité de l’ONU et dans diverses organisations régionales et internationales afin de fournir la protection nécessaire au peuple palestinien et d’intervenir pour mettre fin aux violations et aux attaques flagrantes auxquelles ils sont exposés.

Le ministre palestinien des Affaires étrangères a exprimé ses remerciements pour le soutien continu reçu de la Tunisie au sein du Conseil de sécurité de l’ONU et dans les différents forums régionaux et internationaux, notant ses positions fermes envers le peuple palestinien frère et son attachement à restaurer ses droits légitimes.

Cet appel a été une occasion au cours de laquelle les deux ministres ont débattu d’un certain nombre de questions d’intérêt commun, aux niveaux régional et international.