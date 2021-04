Nabil Gargabou a été désigné administrateur provisoire chargé de la gestion de l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), en attendant la nomination d’un nouveau Président-directeur général.

Cette désignation a eu lieu, mardi, au cours d’une réunion exceptionnelle du conseil d’administration de l’agence de presse (TAP) qui a eu dans les locaux de la TAP, sous la présidence de Mouna Mtibaa, Présidente-directrice générale de la TAP et présidente du conseil.

La réunion a été convoquée par secrétaire général du gouvernement qui a adressé une correspondance aux membres du conseil en date du 26 avril 2021.

Par ailleurs, il a été décidé au cours d’une réunion, le 21 avril 2021 au Palais du gouvernement à La Kasbah, la désignation de l’un des membres du conseil d’administration de la TAP en tant que d’administrateur chargé de la gestion , en attendant la nomination d’un nouveau Président-directeur général dans un délai ne dépassant pas deux mois.

Cette réunion, qui s’est déroulée en présence de représentants du Syndicat national des journalistes tunisiens et de la Fédération générale de l’information, relevant de l’UGTT, a été consacrée à la situation de l’agence TAP et la Radio Shems FM.

Rappelons que le personnel de l’agence TAP, entre journalistes, administratifs, techniciens et ouvriers,a refusé, début avril, la nomination de Kamel Ben Younes en tant que nouveau Président-directeur général de la TAP. Une nomination considérée comme “grave” et “ouvertement politique et partisane”, a-t-il dénoncé.

Le personnel de la TAP a mis en garde contre une tentative d’asservissement politique à travers cette nomination “qui menace sérieusement l’indépendance de l’agence, en tant que service public financé par les contribuables et appelé à une totale impartialité envers les différentes sensibilités politiques et composantes sociales du pays.”

Le personnel a observé un sit-in ouvert depuis le 6 avril pour protester contre cette nomination.

Le sit-in a été levé le 19 avril à la suite de la démission de Kamel Ben Younes de son nouveau poste en tant que représentant de l’Etat au sein du conseil d’administration de la TAP.