Une application mobile gratuite “Codeonline.info ” développée par l’Institut national de la consommation (INC) est mise à disposition des consommateurs, à partir de lundi 12 avril, pour leur permettre de consulter instantanément les prix des produits alimentaires frais (légumes, fruits, poissons, viandes, volailles), dans les marchés de détails quotidiens et hebdomadaires.

A travers cette application mobile, les consommateurs pourront aussi dénoncer les infractions économiques relatives aux prix et à la qualité des produits commercialisés et les pratiques commerciales illicites.

Cette application est gratuitement téléchargeable à travers le lien http://codeonline.tn/dist/apk/codeonlineinfo.apk , les sites du ministère du commerce et du développement des exportations et de l’INC (www.inc.nat.tn et www.commerce.gov.tn ) ou à travers le lien Codeonline.tn

” Elle communiquera aux citoyens les prix des produits alimentaires frais, dans les cinq marchés les plus proches et les informera des marges bénéficiaires légales de chaque produit, ce qui leur permettra de calculer le coût de leurs achats et de comparer les prix proposés par les différents marchés “, a précisé le directeur général de l’INC, Mourad Ben Hassine, dans une déclaration à l’agence TAP.

Et d’ajouter ” cette application permettra aussi aux citoyens de dénoncer les dépassements en matière de prix et de la qualité des produits commercialisés et contribuera à diffuser une meilleure culture de consommation “.

Ben Hassine a encore noté que ” cette application est pilotée par l’INC et alimentée en coordination avec les directions régionales du commerce et les municipalités qui relèveront les prix d’une façon quotidienne au niveau des marchés. La publication de la revue des prix se fera quotidiennement, à 10h30″.

Le responsable a également, fait savoir que les réclamations des citoyens seront adressées aux directions régionales du commerce territorialement, compétentes.