Hichem Mechichi, le chef du gouvernement, exclut un confinement sanitaire général de la Tunisie en tant que mesure préventive pour réduire la propagation du variant britannique de la Covid-19.

Mechichi a affirmé, mardi à l’inauguration du siège de l’Ecole de la deuxième chance à Bab El Khadhra à Tunis, qu’il n’était pas possible d’imposer un confinement sanitaire général en Tunisie en raison des difficultés socio-économiques. “Nous ne pouvons pas empêcher certaines catégories de la population de travailler”.

Toutefois, il n’écarte pas la possibilité de modifier les horaires du couvre-feu de 21h à 5h du matin, précisant que la Commission nationale de lutte contre le coronavirus se réunira mercredi 7 avril pour prendre les mesures nécessaires.

Il a souligné que la Commission scientifique évaluera la situation épidémiologique dans le pays et décidera de nouvelles mesures pour la prochaine période, ajoutant qu’elle s’emploie à réaliser une adéquation entre prévention sanitaire et préservation de la situation économique et sociale afin de faire face à la pandémie.

Mechichi met l’accent sur la nécessité de respecter le protocole sanitaire, notamment la distanciation sociale et le port du masque, outre l’accélération de la campagne de vaccination, appelant tous les Tunisiens à s’inscrire sur la plateforme EVAX.