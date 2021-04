Covid-19  : Plus de 4 millions de cas confirmés en Afrique

Selon les chiffres du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), publiés dimanche 4 avril 2021, le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain s’élève à plus de 4 millions, exactement 4 261 645.

Quant au nombre de décès, l’agence continentale fait état de 113 598, et que 3 806 287 personnes ayant contracté la Covid-19 se sont rétablies à ce jour.

Par pays, les plus gravement touchés du continent en nombre de cas positifs sont par ordre l’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l’Ethiopie et l’Egypte.

Par ailleurs, le CDC Afrique souligne les pays africains ont reçu déjà plus de 29,1 millions de doses de vaccin contre la Covid-19 en provenance de différentes sources, y compris par le mécanisme COVAX et divers accords bilatéraux en dehors de cette initiative.

L’agence indique 10,3 des 29,3 millions de ces doses ont été administrées essentiellement sur des professionnels de santé, des patients atteints de comorbidités et des personnes âgées de 50 ans et plus.