Huawei lance le HUAWEI MateBook D 14 alimenté par Intel

Huawei consumer Business Groupe (BG) vient d’annoncer le lancement du Huawei MateBook D 14, avec le nouveau processeur Intel Core de 11e génération offrant une amélioration significative des performances.

Le Huawei MateBook D 14 a non seulement été mis à niveau avec les nouveaux processeurs Intel, mais également avec le nouvel Intel Iris Xe Graphics qui permet au portable de gérer facilement une grande variété de tâches de traitement d’images complexes.

Le Huawei MateBook D 14 fournit également des techniques innovantes, tels que le bouton d’alimentation par empreinte digitale, la double antenne WiFi 6, des capacités de charge inversée pour les smartphones et une batterie haute capacité pour assurer une autonomie de longue durée.

Le Huawei MateBook D 14 n’est pas seulement un outil de productivité, mais un compagnon indispensable pour les jeunes dans tous contextes éducatifs et quotidiens.

L’écran FullView offre une expérience visuelle exceptionnelle

Le nouveau Huawei MateBook D 14 dispose d’un écran antireflets IPS Full HD 1080p de 14 pouces. Il conserve également la conception FullView de ses prédécesseurs, avec un rapport écran/corps de 84% et un rapport hauteur/largeur 16: 9 pour soutenir une expérience de visionnement hautement immersive.

Il a également passé les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light et Flicker-Free, offrant une protection scientifique des yeux en soulageant efficacement la fatigue visuelle causée par une vision prolongée.

Beauté métallique et design minimaliste

Le nouveau Huawei MateBook D 14 perpétue la philosophie de conception «Pure Shape» d’Huawei, avec un corps métallique simple et des lignes raffinées, ce qui donne une apparence générale sans couture et exquise. Le notebook est disponible en deux coloris: Space Grey classique et sobre ou Mystic Silver élégant et sophistiqué.

Chaque Huawei MateBook D est conçu dans un souci de qualité et de précision, pour offrir aux utilisateurs l’expérience la plus fiable et la plus cohérente possible.

Des performances plus puissantes et durables

Pour la jeune génération, un PC est à la fois un outil de productivité et un compagnon indispensable dans toutes sortes de scénarios quotidiens et de divertissement. Huawei MateBook D 14 est alimenté par un nouveau processeur Intel Core de 11e génération basé sur la technique 10 nm Superfins. Le processeur quadricœur à huit threads offre des performances plus rapides que ses prédécesseurs pour gérer sans effort les scénarios d’utilisation quotidienne et intègre la carte graphique Intel® Iris® Xe intégrée pour offrir des performances graphiques rivalisant avec ses homologues discrets d’entrée de gamme.

Un système de refroidissement avancé doté d’un ventilateur à ailettes de requin Huawei haute densité et de deux caloducs exploite la conception bionique pour garantir que le Huawei MateBook D 14 fonctionne de manière stable sous charge.

En outre, Huawei MateBook D 14 dispose d’une carte d’interface réseau Wi-Fi 6 améliorée avec une conception à double antenne pour fournir aux utilisateurs une connectivité Internet haute vitesse et stable.