“Le marché Boursier s’est maintenu dans le vert à la clôture de la séance du vendredi, 2 avril 2021.

L’indice de référence a pris 0,25% à 7154,78 points, dans un volume de 6,5 millions de dinars(MD)”, selon l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

La meilleure performance est revenue au titre AMS. Amassant un faible volume d’échange de 5 mille dinars, le cours du titre a progressé de 5,9% à 0,900 dinar(D), faisant ainsi du surplace depuis le début de l’année 2021.

Drainant un volume de transaction de 502 mille dinars, le titre STAR a grimpé de 4,4% à 120 D. Le titre de l’assureur affiche une légère décrue de 2,4% depuis le début de l’année.

SOMOCER a été le titre le plus lésé sur la cote. Le cours de la valeur a lâché 3,7% à 1 D, dans des flux s’élevant à 80 mille dinars.

Le titre UIB a cédé 2,3% à 17D. L’action a drainé des capitaux de l’ordre de 46 mille dinars. Les états financiers consolidés de la banque privée font ressortir un résultat net par du groupe au titre de 2020 en net repli de 44% à 65,1MD.

Les titres SFBT et SAH Lilas ont été les titres les plus échangés sur le marché, amassant respectivement 1,3 MD et 1,1 MD sur la séance.