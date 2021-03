Le projet “une ville inclusive pour une enfance heureuse” a été lancé vendredi par l’observatoire d’informations, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant, en partenariat avec le centre international de développement pour la gouvernance locale et la fédération nationale des municipalités tunisiennes.

Au cours de cette rencontre qui s’est déroulée au siège de l’ALECSO, la directrice générale de l’observatoire pour la protection des droits de l’enfant, Hajer Chérif, a indiqué qu’à l’issu du démarrage officiel de ce projet, les municipalités et responsables locaux et partenaires éducatifs se sont engagés à inclure le principe de la protection de l’enfance dans tous les projets et stratégies locales et à garantir la participation des enfants issus de tous les gouvernorats.

Elle a affirmé que l’observatoire pour la protection des droits de l’enfant appuiera les efforts de tous les intervenants concernés par ces projets, afin de permettre aux enfants de développer leur capacités de participation à la vie locale et ce, en collaboration avec la société civile.

De son coté, la ministre de la Femme, de la Famille et des Séniors, Imen Zahouani Houimel, a souligné que les projets prévus dans le cadre d’une ville inclusive pour une enfance heureuse” ne doivent pas exclure les enfants en raison de leur race, leur couleur de peau ou de leur situation géographique.

Elle a mis l’accent sur la nécessité de renforcer la participation des enfants au plan local et d’assurer leur protection contre les dangers qui les menacent, tels que la traite des personnes et l’exploitation sexuelle et économique.

La présidente du centre international pour le développement local et la bonne gouvernance, Neila Akrimi, a relevé que plusieurs projets en faveur de la protection des droits de l’enfant ont été réalisés par le centre, dont notamment un projet municipal dans le cadre d’une coopération avec la fédération nationale des municipalités et la société civile, ayant permis la création d’un laboratoire mobile de recherche scientifique destiné aux enfants pour développer leur connaissances en matière des technologies et des sciences.