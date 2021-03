Selon le site spécialisé TourMag.com, la Commission européenne a lancé une enquête sur les non-remboursements des compagnies aériennes. Parallèlement, les agences de voyages ne baissent pas les bras et se battent pour leurs clients « pour obtenir gain de cause ». Elles font tout pour «… obtenir les remboursements des vols annulés lors du premier confinement et durant l’été 2020 ».

C’est justement grâce à elles que Tourmag.com a pu établir une liste de 23 compagnies aériennes dans le monde qui refusent, pour des raisons diverses, de rembourser les billets d’avion non utilisés par les voyages, pour cause de confinement décidé par la plupart des gouvernements en mars de l’année dernière.

Or, rappelle le site, «… le Règlement Européen 261/2004 et la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne ne laissent aucune place au doute. Le transporteur aérien doit au passager assistance et prise en charge lorsque le vol est annulé, y compris en cas de « circonstances extraordinaires ».

Mais encore : « il incombe aussi à la compagnie aérienne de rembourser le billet inutilisé dans les 7 jours de l’annulation, sachant qu’un voucher ne peut être imposé au passager mais qu’il peut l’accepter après proposition de la compagnie (articles 5, 7.3 et 8 du Règlement) », explique Me Emmanuelle Llop, du cabinet Equinoxe Avocats…

Dans cette liste de 23 compagnies aériennes, dont certaines des mastodontes, figurent 7 africaines, à savoir Air Mauritus, Egyptair, Ethiopian, Kenyan Airways, Royal Air Maroc, South African Ailines et Tunisair.