Rencontre préparatoire de la réunion de la Haute commission mixte tuniso-libyenne

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, et son homologue libyenne, Najla Mankouch, ont convenu, lors d’un entretien, tenu mercredi 17 mars à Tripoli, de tenir la commission préparatoire tuniso-libyenne, au niveau des ministres des Affaires étrangères des deux pays, et ce courant fin mars, en préparation de la réunion de la Haute commission mixte.

Selon un communiqué du ministère, il a été également convenu d’œuvrer ensemble pour relever les défis économiques communs, en intensifiant les entretiens et visites entre les responsables des deux pays et en impulsant les échanges commerciaux.

Le déplacement des personnes et le transport de la marchandise seront également simplifiés, de manière à créer des partenariats bilatéraux fructueux et capables de fournir des emplois et appuyer les efforts de développement et d’investissements dans les deux pays.

L’entretien a, aussi, permis d’évoquer des questions régionales et internationales d’intérêt commun, précise la même source.

Jerandi a pris part, mercredi, à une délégation de haut niveau qui a accompagné le président de la République, Kaïs Saïed, à l’occasion de sa visite officielle en Libye.

Cette visite intervient dans le cadre des “concertations et de la coordination entre les dirigeants des deux pays ainsi que les efforts de renforcer le processus de coopération privilégié établi entre la Tunisie et la Libye dans tous les domaines”, ajoute le ministère.