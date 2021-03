Selon les derniers chiffres publiés jeudi 4 mars 2021 par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), on dénombre 3 924 755 cas d’infection confirmés au nouveau coronavirus en Afrique.

L’institution de santé spécialisée de l’Union africaine précise que le bilan des morts dues à la Covid-19 s’élevait à 104 672, alors que 3 501 772 patients à travers l’ensemble des pays africains se sont rétablis.

Parmi les pays les plus touchés du continent en termes de nombre de cas positifs confirmés, on trouve les mêmes depuis plusieurs mois maintenant, à savoir l’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie (qui passe cependant de la 2ème à la 3ème place), l’Egypte et l’Ethiopie.

A elle seule, l’Afrique du Sud a enregistré plus de 50 000 décès à cause de la maladie, soit le plus lourd bilan à ce jour parmi les pays africains. Le pays de Mandela est suivi par le Maroc la deuxième avec 10 822 décès liés à la Covid-19.

Et pour l’Union africaine, cette pandémie est à la fois « une grave urgence sanitaire et une grave crise économique et sociale ».