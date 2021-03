Les actionnaires de la Société de Placement et de Développement Industriel

et Touristique « SPDIT-SICAF » qui détiennent individuellement au plus 0,5% du capital de la société, pour les personnes physiques, et au plus 5% du capital de la société, pour les institutionnels, sont convoqués en Assemblée Générale Spéciale pour le jeudi 8 Avril 2021 à 10 heures au siège social de la société, Boulevard El Béji Caïd Essebsi, N°5, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

– Election d’un administrateur représentant les actionnaires minoritaires au

Conseil d’Administration.

La liste des candidats retenus est mise à la disposition des actionnaires au

siège social pour consultation.