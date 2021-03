Le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, et le secrétaire sénéral de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, se sont entretenus, lundi 1er mars 2021, sur la situation générale du pays.

Ils ont évoqué les difficultés dues à la Covid-19 et la crise politique au sommet de l’Etat et ses répercussions sur la scène nationale, selon un communiqué.

Dans ce cadre, Majoul et Taboubi ont estimé impératif pour les différentes parties nationales d’œuvrer à surmonter cette crise “dangereuse”, et à se concentrer sur les vrais problèmes de développement, notamment la préservation de la pérennité des entreprises et du pouvoir d’achat des salariés.

Ils ont également mis l’accent sur la nécessité d’accélérer l’acquisition des vaccins contre la pandémie de Covid-19 afin de démarrer la campagne de vaccination.

L’entretien a eu à l’UTICA en présence des vice-présidents de l’UTICA, Hamadi Kooli et Hichem Elloumi, et du membre du bureau exécutif national et président du Conseil des présidents des fédérations professionnelles, Naceur Jeljeli,.