La Chambre syndicale nationale des services portuaires relevant de l’UTICA a annoncé, lundi, que les opérateurs dans le domaine de l’amarrage, le désamarrage et la protection des navires observeront une grève de trois jours du 15 au 17 mars 2021, dans tous les ports de la République.

La chambre a précisé que la décision de la grève a été prise par son bureau exécutif réuni le lundi le 23 février 2021, face à l’absence d’une réponse gouvernementale aux revendications du secteur.

Une séance de travail a été tenue avec le ministre du Transport et de la Logistique le 3 novembre 2020 à l’issue de laquelle, il a été convenu de traiter le dossier de restructuration des entreprises de services portuaires bloqué depuis 2011, a-t-elle, faisant remarquer qu’aucune avancée n’a été enregistrée depuis, malgré les correspondances adressées au ministère et à l’Office de la marine marchande et des ports.

La chambre a fait porté la responsabilité de cette grève au ministère, rappelant qu’elle a reporté la décision de grève à maintes reprises, face à la situation économique sociale et sanitaire dans le pays, mais que ce report a été au détriment des intérêts de ses affiliés et de la pérennité des entreprises et des postes d’emplois.